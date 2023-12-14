مرتجي وبيبو يحضران الاجتماع الفني لمباراة اتحاد جدة

يُعقد اليوم الخميس، الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي واتحاد جدة السعودية في كأس العالم للأندية والمقرر إقامتها غدا الجمعة والذي سيتم خلاله الاتفاق على جميع التفاصيل الخاصة بمباراة الغد المرتقبة، كما يتحدث مارسيل كولر المدير الفني وقائد الفريق في مؤتمر صحفي اليوم عن مباراة اتحاد جدة المرتقبة.

ويحضر الاجتماع الفني، المهندس خالد مرتجي أمين الصندوق ورئيس بعثة الأهلي في المملكة العربية السعودية، وخالد بيبو مدير الكرة، والجهاز الإداري للفريق الأول، كما يتواجد مراقب المباراة ومراقب الحكام ومندوبي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، واللجنة المنظمة للبطولة وممثلي اتحاد جدة.

وتسلم المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة الأهلي في السعودية، أمس الأربعاء شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة التاسعة في كأس العالم للأندية من وفد «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.

وفي بداية الاجتماع التنسيقي عرض وفد «فيفا» واللجنة المنظمة، كلمة ترحيبية بالنادي الأهلي الذي يشارك للمرة التاسعة في البطولة.

كما عرض مسئولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي غدا الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.