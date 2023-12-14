اليوم.. طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والعظمى 23

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

ويشهد الخميس شبورة مائية علي مناطق من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و الوجه البحرى والسواحل الشمالية وتكون كثيفة علي مناطق من مدن القناة ووسط سيناء .

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 23 للعظمى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 22 للعظمى والصغرى 13 درجة، جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 25 للعظمى والصغرى 16 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 26 للعظمى 12 درجة .