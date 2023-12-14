ما هي أمراض المناعة الذاتية وكيف تصيب الإنسان؟

أمراض المناعة الذاتية عبارة عن عدد من الأمراض التي تصيب الإنسان، فالجهاز المناعي يلعب دور الحارس الأمين للجسم، وهو المسؤول عن حمايتنا من مختلف أنواع البكتيريا والجراثيم التي تحيط بنا من كل زاوية وإذا اختلط الأمر على هذا الحارس، وبدأ في مهاجم أفراد عائلته عوضًا عن الHشياء التي تدخل الجسم سنصاب بأحد أمراض المناعة الذاتية.

-وظيفة جهاز المناعة:

يبحث جهاز المناعة باستمرار على أي جسم غريب متطفل اخترق أجسامنا، وما أن يعثر عليه حتى يبدأ في الإمساك به ومهاجمته والتخلص منه في سلسلة مترابطة متناغمة بين أعضاء جهاز المناعة المختلفين.

لا يقتصر الأمر عند هذا الحد، بل أن جهاز المناعة يحتفظ بمعلومات عن كل جسم غريب هاجمنا ذات مرة، حتى إذا تكرر الهجوم في مراتٍ لاحقة، يستطيع جهاز المناعة القضاء عليه بشكل أسرع.

-أعضاء جهاز المناعة:

يعمل العديد من الأعضاء على حمايتنا، يأتي على رأسهم:

خلايا الدم البيضاء.

الأجسام المضادة.

الجهاز اللمفاوي.

الطحال.

نخاع العظم.

نظام المتممات وهو نظام يحتوي على 20 نوع من البروتينات التي تشارك في الحماية.

الغدة الزعترية.

-أمراض المناعة الذاتية:

يوجد أكثر من 80 نوع من أمراض المناعة الذاتية. تظهر تلك الأمراض عندما يبدأ جهاز المناعة في مهاجمة أعضاء الجسم عن طريق الخطأ، والتعامل معهم على أنهم أعداء.

يمكن أن تصيب هذه الأمراض عضو واحد من الجسم مثل الإصابة بداء السكري من النوع الأول الذي يهاجم فيها جهاز المناعة خلايا البنكرياس أو مهاجمة الجسم كاملًا مثل مرض الذئبة الحمراء.

-أسباب الإصابة بأمراض المناعة الذاتية:

وجود تاريخ وراثي للإصابة بواحد من أمراض المناعة الذاتية، إذ تلعب الجينات دورًا في انتشارها بين أفراد الأسرة، ليس حتميًا أن يكون المرض ذاته ولا أن يعاني كل فرد من أفراد الأسرة بالضرورة من المرض ذاته.

التدخين.

زيادة الوزن.

النوع، إذ ترتفع احتمالية إصابة السيدات عن الرجال.

بعض أنواع الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم، والمضادات الحيوية.

التعرض لبعض العوامل البيئية مثل المواد الكيماوية.

الإصابة بعدوى مسبقة.

الاعتماد على نظام غذائي مرتفع الدهون والسكر، والأطعمة المصنعة.

-أعراض الإصابة بأمراض المناعة الذاتية:

تتفاوت الأعراض اعتمادًا على الجزء المصاب، كما أن الأعراض تختلف بشكل عام من شخص لآخر حتى لو كان الاثنان يعانون من المرض ذاته.

تمر أعراض أمراض المناعة الذاتية بفترات من الشدة يعقبها فترات من الهدوء في ما يعرف بالنوبات، فهي لا تسير بوتيرة واحدة معظم الوقت.

يوجد أعراض مبكرة قد تشير إلى الإصابة بأمراض المناعة الذاتية، لكنها ليست علامات أكيدة إذ يمكن أن تسبب العديد من الأمراض الأخرى هذه الأعراض.

-أعراض الإصابة بأمراض المناعة الذاتية:

الشعور بالإعياء المستمر.

ألم العضلات.

تورم واحمرار الجلد أو المفاصل.

ارتفاع طفيف في درجة الحرارة.

صعوبة التركيز.

تنميل الأطراف.

تساقط الشعر.

طفح الجلد.

فقدان الوزن.

عدم انتظام ضربات القلب.

ضيق التنفس.

تصبح الأعراض بعد ذلك أكثر ارتباطًا بالمرض فنجد:

-أعراض الإصابة بأمراض المناعة الذاتية الخاصة بالمفاصل والعضلات:

آلام وتشنجات العضلات.

تيبس المفاصل وتحريكها بصعوبة.

ضعف العضلات.

التهاب المفاصل.

-أعراض الإصابة بأمراض المناعة الذاتية الخاصة القناة الهضمية:

الانتفاخ.

ألم البطن.

الإمساك.

الارتجاع.

الشعور بالغثيان.

التحسس من بعض أنواع الطعام.

ظهور دم أو مخاط في البراز.

-أعراض الإصابة بأمراض المناعة الذاتية الخاصة بالجلد:

الطفح الجلدي.

الشعور المستمر بالحكة.

جفاف العينين.

تساقط الشعر.

جفاف الجلد.

جفاف الفم.

-أعراض الإصابة بأمراض المناعة الذاتية الخاصة بالجهاز العصبي:

آلام الرأس.

الدوار.

القلق والاكتئاب.

الارتباك، وعدم القدرة على التركيز.

تشوش الرؤية.

الأرق.

تأثر الذاكرة.

الصداع النصفي.

التنميل.

-تأثير أمراض المناعة الذاتية على الYنجاب:

قد تؤثر أمراض المناعة الذاتية على قدرة بعض السيدات على الحمل بسهولة كما أن بعض الأمراض المناعية وأدوية علاجها تؤثر على سلامة الجنين.

سيحتاج الأمر إلى التنظيم مع الطبيب المعالج، إذ يجب أن تكون السيدة في حالة استقرار وهدوء قبل البداية في محاولات الحمل وتحتاج بعض السيدات كذلك إلى أدوية منشطة مساعدة.

-أمراض المناعة الذاتية:

يوجد عدد كبير من أمراض المناعة الذاتية متجاوزًا ال 80 نوع بل قد يتجاوز ال 100 تصيب أعضاء الجسم المختلفة.

من أشهر هذه الأمراض السكري من النوع الأول

الذي يهاجم الجهاز المناعي خلايا البنكرياس المسؤولة عن إنتاج الأنسولين وينعكس ذلك على مستوى السكر في الدم، فيصبح مرتفعًا مما قد يلحق أضرار بالغة بأعضاء الجسم الأخرى مثل القلب والكُلى والعينين، أو تلف الأوعية الدموية إذا لم يلتزم المريض بالعلاج الدائم بالجرعات الدقيقة.

التهاب المفاصل الروماتويدي وينتج جهاز المناعة أجسامًا مضادة ترتبط بالطبقة المبطنة للمفاصل، ثم تبدأ خلايا الجهاز المناعي في مهاجمتها. قد يبدأ هذا المرض في سن مبكر قرابة الثلاثينات، ويعاني معه المريض من التهاب، واحمرار وتورم المفاصل، إضافة إلى صعوبة الحركة، وقد يؤدي التهاب المفاصل الروماتويدي إلى عجزٍ دائم إذا لم يحرص المريض على العلاج المنظم لمنع تدهور الحالة.

الصدفية/ التهاب المفاصل الصدفي، والصدفية مرض مزمن يصيب الجلد نتيجة خلل مناعي ويحفز نشاط الجهاز المناعي خلايا الجلد على التكاثر بسرعة، فتظهر مساحات من الاحمرار تغطيها قشور فضية، وقد تظهر الصدفية على الكوع أو الركبة أو أسفل الظهر، كما يعاني بعض الأشخاص من صدفية فروة الرأس وينتج ذلك عندما يختل التوازن بين معدل سقوط خلايا الجلد القديمة ونمو الخلايا الجديدة، فتبدأ الخلايا في التراكم بشكل كبير مسببة القشور الفضية.

يمتد الأمر لدى 30% من مرضى الصدفية، فتصاب مفاصلهم بالالتهاب أو التورم في ما يعرف بالتهاب المفاصل الصدفي.

التصلب المتعدد فيحيط غلاف الميالين بالخلايا العصبية لدينا موفرًا لها الحماية، فإذا حدث خللًا مناعيًا ما كما في مرض التصلب المتعدد، وبدأ الجسم في مهاجمة هذا الغلاف نتج عن ذلك تغير في معدل وصول الرسائل العصبية بين الجهاز العصبي المركزي وبقية أعضاء الجسم.

يعاني مريض التصلب المتعدد من أعراض عدة تتفاوت في شدتها، لعل من أهمها:

شعور بالخدر في أطراف الجسم.

الضعف وصعوبة الحركة.

اختلال التوازن والسير.

الذئبة الحمراء وكانت الذئبة قديمًا تصنف كمرض جلدي، لما تتميز به من شكل مميز على الوجه (الفراشة الحمراء)، لكن بعد ذلك ظهرت الذئبة كمرض عضوي أكثر خطورة وتستطيع الذئبة أن تصيب أجزاء مختلفة من الجسم مثل المفاصل، الكلى، القلب، والمخ وتظهر الإصابة بالذئبة نتيجة وجود الأجسام المناعية المضادة التي يمكن أن تلتصق بالأنسجة في جميع أنحاء الجسم، ويعاني مريض الذئبة من آلام المفاصل والتعب المزمن والطفح الجلدي، ويحتاج المريض إلى جرعات يومية منظمة من الستيرويدات لتثبيط مناعة الجسم.

التهاب الأمعاء ويستخدم لوصف بعض الأمراض التي تتأثر فيها بطانة جدار الأمعاء نتيجة مهاجمة الجهاز المناعي لها، فيعاني المريض من "نوبات من الإسهال، نزيف شرجي، آلام البطن، رغبة ملحة في قضاء الحاجة، ارتفاع درجة الحرارة، وفقدان الوزن.

ومن أمثلة أمراض التهاب الأمعاء:

- داء كرون:

يصيب أي جزء من أجزاء الجهاز الهضمي بالتهاب بداية من الفم حتى الشرج.

- التهاب القولون التقرحي:

يقتصر على بطانة الأمعاء الغليظة والمستقيم.

يمكن علاج هذا المرض بالاعتماد على أدوية مثبطة للمناعة عن طريق الفم أو الحقن.

-مرض أديسون:

يصيب هذا المرض الغدد الكظرية المسؤولة عن إنتاج هرمونات الكورتيزول، والألدوستيرون بالإضافة إلى هرمونات الأندروجين ويؤدي اختلال هذه الهرمونات إلى تأثيرات سلبية على الجسم كما يلي:

- يؤدي نقص الكورتيزول إلى تغاير في طريقة تعامل الجسم مع الكربوهيدرات والجلوكوز وتخزينه.

يؤدي نقص الألدوستيرون إلى فقدان الصوديوم، وزيادة البوتاسيوم في مجرى الدم.

-التهاب الأوعية الدموية المناعي:

يهاجم الجهاز المناعي الأوعية الدموية مما يؤدي إلى تضيق الشرايين والأوردة، فتمر كمية أقل من الدم إلى الأعضاء المختلفة فقد يصيب هذا المرض الأوعية المغذية لأي عضو، لذلك فالأعراض تتباين بشكل كبير على حسب العضو المصاب.

يعتمد علاج التهاب الأوعية المناعي في المقام الأول على الأدوية المثبطة للمناعة مثل الستيرويدات.

-فقر الدم الخبيث:

يحتاج الجسم إلى بروتين يعرف باسم العامل الداخلي ليساعد الأمعاء الدقيقة على امتصاص فيتامين ب من الطعام حينما يتعرض الجسم إلى نقص هذا البروتين نتيجة خلل مناعي يعاني الجسم من نوع من أنواع الأنيميا وتتغير قدرة الجسم على إنتاج الحمض النووي بشكل صحيح.

-مرض الاضطرابات الهضمية:

يعاني أصحاب الاضطرابات الهضمية من عدم القدرة على تناول الطعام الذي يحتوي على الجلوتين مثل منتجات القمح وبعض الحبوب. إذا يثير الجلوتين الجهاز الهضمي، فيبدأ في مهاجمة الأمعاء الدقيقة.

تشخيص الإصابة بأمراض المناعة الذاتية:

لا يعد تشخيص الإصابة بأمراض المناعة الذاتية أمرًا سهلًا بل يحتاج للمرور بالعديد من المراحل حتى الحسم.

يعتمد التشخيص على معرفة تاريخ العائلة المرضي إذا كان أحد الأفراد مصابًا بواحد من أمراض المناعة الذاتية.

سماع الأعراض التي يشكو منها المريض بدقة، نظرًا لتشابه الأعراض بشكلٍ كبير مع العديد من الأمراض الأخرى.

يعتمد الأطباء في تشخيصهم على اختبار هام كخطوة أولى وهو اختبار الأجسام المضادة للنواة (ANA).

إذ ظهرت نتيجة الاختبار إيجابية فهذا يعني إصابتك بمرض مناعي ذاتي دون معرفة هذا المرض بالتحديد ويمكن إجراء بعض الاختبارات الأخرى غير المختصة للبحث عن الإصابة بالالتهاب المصاحب عادة لمعظم الأمراض المناعية.



-علاج أمراض المناعة الذاتية:

لا يوجد علاج نهائي لأمراض المناعة الذاتية، لكن تهدف معظم العلاجات إلى الحفاظ على المريض في حالة استقرار ومحاربة الشعور بالألم والتورم والاحمرار.

أمثلة على الأدوية المستخدمة في علاج أمراض المناعة الذاتية منها مسكنات الألم.

الأدوية المضادة للالتهاب.

أدوية مضادة لنوبات القلق والاكتئاب.

حقن الأنسولين.

أدوية مضادة للأرق.

الكورتيزون الموضعي في بعض حالات التهاب الجلد والصدفية.

الكورتيزون عن طريق الفم لتثبيط المناعة.

الجلوبيولين المناعي عن طريق الوريد.

الأدوية البيولوجية.

يمكن أن يساعد كذلك تناول طعام صحي موزون قليل السكر، وممارسة الرياضة على التخلص من الالتهاب المصاحب للأمراض المناعية.