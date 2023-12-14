سعر الذهب اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023

سيطرت حالة من الهدوء النسبي على أسعار الذهب، بداية تداولات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 ، في محلات وأسواق الصاغة المصرية عند نفس مستوى الأسعار في ختام تعاملاتها يوم أمس الأربعاء و التي سجلت رقما قياسيا جديدا لم تشهده الأسعار من قبل ، وذلك بالتزامن مع ارتفاع سعر الذهب عالميا ، رغم قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة عند 5.25% إلى 5.50%، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا .

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 ( الأكثر انتشارا و إقبالا في مصر ) نحو 2840 جنيها للبيع، و2820 جنيها للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 بداية اليوم في الصاغة المصرية ، نحو 3245.75 جنيه للبيع، و3222.75 جنيه للشراء.

وشهد سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 2975.25 جنيه للبيع، و2954.25 جنيه للشراء.

وعن سعر الذهب عيار 18، فسجل اليوم نحو 2434.25 جنيه للبيع، و2417.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 14 فى بداية التعاملات نحو 1893.25 جنيه للبيع، و1880 جنيها للشراء.

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12، فسجل داخل محلات الصاغة نحو 1622.75 جنيه للبيع، و1611.5 جنيه للشراء.

وجاء سعر جرام الذهب عيار 9 ، و هو الأقل فئة في الأعيرة المتداولة في مصر اليوم نحو 1217.25 جنيه للبيع، و1208.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب ( و يزن حوالي 8 عند مستوى 22720 جنيها للبيع و22560 جنيها للشراء.

ووصلت سعر أونصة الذهب ( والتي تزن حوالي 31.1 جراما من الذهب ) عند مستوى 2025 دولارا للبيع، و2023 دولارا للشراء.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية و الدمغة في محلات الصاغة بين 30 و 65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و 10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عالميا، قفزت أسعار المعدن الأصفر بالبورصات العالمية إلى نحو 2020 دولارا للأونصة ، خلال تعاملات مساء يوم أمس الأربعاء بزيادة 40.73 دولار بنسبة 2.06% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات أمس.