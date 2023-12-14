اليوم.. مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور إسرائيل

أعلنت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، إن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان، سيزور إسرائيل، اليوم الخميس، وحتى الجمعة، وفقا لـ"رويترز".

وسيلتقي سوليفان برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية والرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج لبحث آخر التطورات في إسرائيل وغزة.

ووفقا لمنسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، سيناقش سوليفان "مسألة تدفق المساعدات إلى غزة و المرحلة التالية من الحملة العسكرية، وأيضا "الجهود الرامية إلى إجراء عملية أكثر دقة والحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين الفلسطينيين،" بحسب ما ذكرت شبكة "سي ان ان" الأمريكية.

وأوضح كيربي: "هذا هو هدفنا، والإسرائيليون يقولون إن هذا هدفهم لكن النتائج هي التي تهم"، وتابع: "هذه محادثات جادة للغاية ونأمل أن تكون بناءة أيضا".

ومن المرجح أن يقوم سوليفان بزيارات إضافية في المنطقة، على الرغم من رفض كيربي تحديد الأماكن.