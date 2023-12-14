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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري البورسعيدي في الدوري

الزمالك
الزمالك
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استقر معتمد جمال مدرب الزمالك، على تشكيل فريقه في مواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، باستاد برج العرب  في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيكون التشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - أحمد مصطفى "زيزو"  - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري .

يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز العاشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة من خوض 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك في 7 مباريات، 14 هدفا، ودخل مرمى الفريق 9 أهداف.

أما فريق المصري البورسعيدي فيأتي في المركز التاسع لجدول الترتيب برصيد 12 نقطة من خوض 7 مباريات.

بينما يغيب عن الزمالك كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح لأسباب فنية، ومحمود علاء وحسام عبدالمجيد ومصطفي شلبي للإصابة .

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