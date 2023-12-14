التشكيل المتوقع للزمالك أمام المصري البورسعيدي في الدوري

استقر معتمد جمال مدرب الزمالك، على تشكيل فريقه في مواجهة المصري البورسعيدي، مساء اليوم الخميس، باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وسيكون التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري .

يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز العاشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة من خوض 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك في 7 مباريات، 14 هدفا، ودخل مرمى الفريق 9 أهداف.

أما فريق المصري البورسعيدي فيأتي في المركز التاسع لجدول الترتيب برصيد 12 نقطة من خوض 7 مباريات.

بينما يغيب عن الزمالك كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح لأسباب فنية، ومحمود علاء وحسام عبدالمجيد ومصطفي شلبي للإصابة .