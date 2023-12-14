ما هي الحمى القرمزية وطرق التعامل معها؟

الحمى القرمزية من المشاكل الصحية التي قد تصيب الأطفال والكبار وتظهر على الجلد ويكون المظهر مزعجا ومقلقا فهي أعراض الحمى القرمزية الإنفلونزا، وأكثر ما تصيب الحمى القرمزية الأطفال بين 5-15 سنة، وهي عدوى بكتيرية تظهر بعد إصابة الطفل بالتهاب الحلق أو اللوزتين (التهاب الحلق العقدي)، ويجب علاج هذه العدوى بالمضادات الحيوية المناسبة فإذا تركناها دون علاج تسبب مضاعفات.

- أعراض هذه الحمى:

تبدأ الحمى القرمزية بأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا (ارتفاع درجة الحرارة، ألم الحلق، وانتفاخ في العقد اللمفاوية وخاصة في الرقبة)، وبعد مرور 12-48 ساعة يبدأ الطفح الجلدي بالظهور وإذ يظهر على صدر الطفل وبطنه نقاط حمراء بارزة ثم تنتشر، فيصبح ملمس الجلد خشنًا.﻿

ارتفاع درجة الحرارة بحيث تكون 38.3 درجة مئوية أو أكثر.

ألم في الحلق وخاصة عند البلع.

ألم في الرأس والبطن، وفي الجسم بشكل عام.

غثيان (لعية النفس) وربما تقيؤ (استفراغ).

ظهور طبقة بيضاء على اللسان في بداية المرض.

تغير لون اللسان مع الوقت ليصبح كلون الفراولة.

انتفاخ واحمرار في اللوزتين، ويظهر عليها خيوط بيضاء أو ما يُشبه القيح.

ظهور نقاط حمراء في سقف الفم.

انتفاخ العقد اللمفاوية في الجزء الأمامي من الرقبة.

شكل الطفح الجلدي في حال الحمى القرمزية

في العادة يظهر الطفح الجلدي بعد يومين تقريبًا من بدء الأعراض السابقة، ولكن قد يظهر الطفح الجلدي قبل ظهور أي من الأعراض، أو حتى بعد 7 أيام من بدء الأعراض.

يبدأ الطفح في أعلى الجسم كالبطن والصدر، أو في الرقبة وتحت الإبط، وربما يبدأ في أعلى الفخذ، ثم ينتشر إلى باقي الجسم.

يكون الطفح أحمر اللون خشن الملمس؛ كملمس ورق الزجاج تقريبًا.

يكون الطفح بلمعة قليلًا في مناطق الثنيات؛ مثل تحت الإبط وأصل الفخذ والكوع.

تصبح المنطقة حول الفم شاحبة.

يستمر الطفح الجلدي 7 أيام في العادة، وبعد اختفاء الطفح يمكن أن يتقشر الجلد في بعض الاجزاء مثل حول منطقة رؤوس أصابع اليدين والقدمين، وفي منطقة أعلى الفخذ، ويستمر التقشر عادة لعدة أسابيع.

- مراجعة الطبيب:

عليك أخذ طفلك للطبيب إذا شككت بإصابته بالحمى القرمزية فهي عدوى بكتيرية معدية وعلاجها سهل، ولكن إذا تركت دون علاج فقد تسبب مضاعفات خطيرة.

تعالج بالمضادات الحيوية لذلك توجهي إلى الطبيب إذا بدأ طفلك يشكو من ألم شديد في الحلق، أو طفح جلدي أو ارتفعت حرارته.

كما يجب مراجعة الطبيب إذا رأيت أن طفلك لا يتناول الطعام كعادته أو لا يتبول كعادته.﻿

إذا ظهرت أي من هذه الأعراض على طفلك راجعي الطوارئ على الفور "ضيق التنفس أثناء الراحة، مواجهة صعوبة في التنفس، زيادة سرعة التنفس.

ألم في الصدر، عدم القدرة على فتح الفم بالكامل، عدم القدرة على بلع السوائل أو حتى اللعاب، عدم القدرة على التركيز والبقاء يقظًا، ارتباك وتشتت، فقد الإحساس بالطاقة، الشعور بدوخة أثناء الجلوس أو الوقوف، تقيؤ أو إسهال شديد أو مستمر، والجفاف".

في العادة تكون أعراض الحمى القرمزية مشابهة لاعراض الإنفلونزا من حيث ارتفاع الحرارة وألم الحلق وانتفاخ العقد اللمفاوية.

ثم يبدأ الطفح بالظهور فيكون على شكل نقاط حمراء بارزة تستمر لمدة سبعة أيام، وأول ما تظهر على الجزء العلوي من الجسم كالبطن والصدر وتحت الإبط، ويرافق الحمى القرمزية أعراض أخرى تطرأ على اللسان والحلق.