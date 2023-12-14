كل ما تريد معرفته عن الصلع الوراثي عند النساء

الصلع الوراثي عند النساء مشكلة مزعجة لكل سيدة مصابة به سواء جسديا أو نفسيا فالبعض يعتقد أن الصلع يصيب الرجال فقط، ولكن هناك نوع من الصلع يصيب السيدات حيث يؤثر على بصيلة الشعر من الأمام ويضعفها للغاية مما يسبب تساقطها ويصبح مظهر الشعر خفيف للغاية من الأمام مع وجود فراغات كبيرة بسببها تظهر فروة الرأس، والصلع يكون لأسباب وراثية، حيث وجد أن هنالك بعض الجينات التي تورث من الآباء وتسبي الصلع مع التقدم في العمر.

والتشخيص المبكر لحالة الصلع الوراثي قد يسهم بشكل كبير في البدء بخطة علاجية للحد من تساقط الشعر المفرط وتأخير ترقق الشعر وفقدانه مع مرور الوقت ويضع الطبيب خطة علاجية لإنقاذ الشعر المتبقي واستعادة الكثير من الشعر المفقود بفروة الرأس وهنالك مجموعة من العلاجات الدوائية التي قد يفيدك استخدامها في علاج الصلع الوراثي أهما “المينوكسيديل (Minoxidil)” حيث يعد من الأدوية المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA) لعلاج الصلع الوراثي عند النساء، حيث يتم تطبيقه مرتين على الأقل يوميًا على فروة الرأس.

يتم استخدام شامبو لغسل الشعر بمكونات طبيعية لتنظف الفروة والحفاظ على الشعر الموجود ولتعزيز نمو الشعر والحد من تساقطه، وهناك مواد توضع على فروة الرأس تساعد مع المينوكسيديل في زيادة نمو الشعر وكثافته واطالته على شكل “سيروم” بمكونات صحية ينصح بها الأطباء.

وهناك جلسات انتشرت مؤخرا الى جانب المينوكسيديل “البلازما” الغنية بالصفائح الدموية وتساهم في تسريع إصلاح الأنسجة التالفة، وزيادة كثافة الشعر.

وهناك حقن فروة الرأس بالفيتامينات للحصول على نتائج أكبر وأسرع مع روتين العلاج اليومي.

وهناك حل أخير يلجأ اليه بعض الرجال والنساء وهو زراعة الشعر.

هناك طرق طبيعية يمكن اتباعها في المنزل من المسكات الطبيعة والزيوت التي تحفز نمو الشعر يمكن تطبيقها من وقت لاخر بطرق صحيحة.

-الوقاية من الصلع الوراثي لدى النساء:

قد يكون هذا الأمر غير ممكن لأن سبب حدوثه وراثيًا لكن قد توجد طرق تساعدك في الحفاظ على صحة شعرك، وتحفزه على النمو، منها تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات خاصة إذا كنت ممن يتبع الأنظمة الغذائية النباتية، حيث تحتاجين ما لا يقل عن 40- 60 غرامًا من البروتين بشكل يومي. تناولي الفواكه والخضروات بشكل مستمر، فلها دور في المساعدة على التقليل من تساقط الشعر. حاولي الحصول على كميات كافية من الفيتامينات والمعادن بما فيها: فيتامين أ، وفيتامين ب، وفيتامين د، وفيتامين هـ، والزنك، والحديد، وغيرها، وذلك لدورها في الحفاظ على صحة الشعر.

التخلص من التوتر، فشعورك المستمر بالإجهاد قد يكون سببًا في معاناتك من الصلع الوراثي مبكرًا، وذلك لدوره في زيادة نشاط الأندروجين في الجسم. أقلعي عن التدخين.

ابتعدي عن علاجات الشعر التي تلحق الضرر به، خاصة العلاجات الكيميائية أو الحرارية.

-أسباب الصلع الوراثي عند النساء:

هناك العديد من الأسباب المحتملة لتساقط الشعر عند النساء، حيث يعد تساقط الشعر من الأسباب الرئيسية المؤدية إلى الصلع عند النساء.

قد يحدث بسبب حالات طبية أو نتيجة استخدام أدوية معينة، ويلعب الضغط النفسي، والجسدي، والعاطفي دورًا مهمًا أيضًا في ذلك.

إذا تم ملاحظة تساقط غير طبيعي للشعر، فمن المهم الذهاب لاستشارة طبيب الأمراض الجلدية، لتحديد السبب والعلاج المناسب.

التغيرات الهرمونية يمكن أن يكون تساقط الشعر نتيجة حصول حدث قصير المدى، مثل: الإجهاد أو الحمل، والتي من الممكن أن تغير مراحل وطريقة نمو الشعر وتساقطه، وفي هذه الحالات، يعود الشعر للنمو مرة أخرى بعد انتهاء ومرور الحدث الذي تسبب في تساقط الشعر.

من المهم أيضًا، عمل فحص لمعرفة مستويات الأندروجين، حيث أنه إحدى العلامات المهمة للكشف لدى النساء اللواتي يعانين من فقدان الشعر بشكل واضح.

أمراض المناعة الذاتية مثل مرض الثعلبة، من أمراض المناعة الذاتية، وهو غير معدي يسبب تساقط في الشعر من فروة الرأس.

يحدث هذا المرض بسبب ضعف في الجهاز المناعي، بحيث أنه يهاجم بصيلات أو جذور الشعر مما يتسبب بفقدان الشعر وظهور الفراغات.

تناول أنواع معينة من الأدوية ولها آثار جانبية، وقد يكون من ضمنها تساقط الشعر، من أهم الأدوية التي قد تسبب تساقط غير طبيعي للشعر، الأدوية المستخدمة لعلاج مرض السرطان، والتهاب المفاصل، والاكتئاب.