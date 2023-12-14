فلسطين.. جيش الاحتلال يعلن عن مقتل أحد ضباطه خلال المعارك في قطاع غزة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الخميس، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل أحد ضباطه خلال المعارك في قطاع غزة.

ومنذ قليل، قامت قوات الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي مكثف على محافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ودوت صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

استشهد 27 مواطنًا فلسطينيًا على الأقل، فجر اليوم الخميس، في قصف نفذه طيران الاحتلال الإسرائيلي على منازل مواطنين جنوب قطاع غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية لـ"وفا"، إن طيران الاحتلال نفذ سلسلة غارات مكثفة على مناطق واسعة في شمال قطاع غزة، وجنوب قطاع غزة، وتحديدا على مدينتي خان يونس ورفح، حيث استشهد 27 مواطنًا على الأقل في قصف لمنزلي عائلتي عاشور وأبو ضباع في رفح.