قصة تعارف ولي عهد بريطانيا الأمير وليام وزوجته الأميرة كيت

يحظى ولي العهد البريطاني الأمير وليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون بشعبية كبيرة داخل بريطانيا وبعض دول العالم، خاصة انهم يطهرون كثنائي رائع في جميع المناسبات الرسمية يتضح عليهم التفاهم والحب ويبحث الكثير من الناس عن قصة تعارفهم وكيف بدأت قصة حبهم التي توجت بالزواج والانجاب، حيث تعرف الأمير وليام على كيت في الجامعة ونشأت قصة الحب بينهما، حيث التحق كل منهما بجامعة سانت أندروز في اسكتلندا من أجل الدراسة في عام 2001، ولكنه لم يعرفها في بداية الجامعة.

عندما تم عمل عرض أزياء خيري في الجامعة وكانت كيت عارضة أزياء فيه، رآها ويليام وشعر تجاهها بشيء، لذلك بدأت قصة الحب بينهما، ولم تكن جامعة كيت في البداية ولكنها حولت إليها عندما علمت بالتحاق الأمير إليها وفي عام 2010 تمت خطبتهما بعد مرور ثمانية سنوات على علاقة الحب بينهما والتي تخللتها الكثير من الأشياء، ثم بعد مرور سنة في العام 2011 تم الزواج في حفل أسطوري حيث شاهده ما يقرب من 72 مليون إنسان على مستوى العالم، ثم استمرت الحياة وعاش الزوجان حياة جيدة وأنجبوا الأطفال حيث أنجبت كيت ثلاثة أطفال.

وأصول كيت ميدلتون تعود لأنها إنجليزية حيث ولدت في ريدينغ في إنجلترا وتنحدر من أسرة أو عائلة متوسطة ينتمي أهلها إلى عمال المناجم والفحم، واستطاعت جدتها أن تدفع بأولادها للوظائف العليا مما جعل أم كيت تصير مضيفة طيران مما أدى إلى نقلها إلى عيشة أخرى حيث تزوجت والدها وهو كارول مايكل ميدلتون وهو مرسل طيران من عائلة ثرية، كما أسس والدها شركة للحفلات ونجحت استطاعت أن تغير مصير العائلة إلى الأفضل.

استطاعت كيت بفضل الحياة الجيدة التي كانت تعيشها أن تلتحق بمدارس جيدة وتعليم جيد، ورغم ممارسة العنصرية عليها إلا أن مستواها الدراسي كان رائعًا واستطاعت أن تحصل على معدل ممتاز، هذا المعدل مكنها من الالتحاق بأي جامعة مرموقة في إنجلترا ولكنها عندما علمت أن الأمير التحق بجامعة سانت أندروز قامت بتحويل ورقها إلى هناك، وتعرفا على بعضهما البعض حتى خطبا وتزوجا في حفل أسطوري ضخم.

ولد الأمير ويليام في عام 1982 كأول ولد للأمير تشارلز والأميرة ديانا، لذلك يمتلك الأمير ويليام مكانة كبيرة في الأسرة المالكة، ويسمى الأمير ويليام باسم ويليام آرثر فيليب لويس ولكن لا يتم استخدام الاسم الأخير هذا بكثرة في العائلة المالكة، لقب الأمير وليام بدوق كامبريدج، ولأنه كان يحظى بمكانة كبيرة في العائلة تلقى تعليمه في مدارس ممتازة مثل مدرسة لود جروف ومدرسة جين مينورز، وحتى يلتحق بالجامعة كان لا بد له من امتحان القبول، التحق ويليام بعد امتحان القبول بكلية إيتون ودرس فيها الجغرافيا والبيولوجيا وتاريخ الفن، ولكنه بعد ذلك قرر الالتحاق بجامعة سانت أندروز وبدأ في دراسة تاريخ الفن، وهي الجامعة التي التقى فيها بحبيبته كيت، وأثناء دراسته غير التخصص إلى الجغرافيا مما مكنه من الحصول على درجة الماجستير الاسكتلندية بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف العليا.

كيت ميدلتون كانت فتاة عادية تنتمي إلى أسرة عادية إلى أن التقت بالأمير وليام في الجامعة، وبدلًا من أن تكون الطالبة التي أتت من بلادها إلى أيسلندا للدراسة أصبحت بعد ذلك زوجة الأمير ويليام ثم أصبحت فيما بعد دوقة كامبردج، وكيت ولدت عام 1982 وهو نفس العام الذي ولد فيه الأمير ويليام، تلقت كيت تعليمها جيدًا في مدارس داخلية مثل مدرسة سانت أندرو الإعدادية وداون هاوس، بالإضافة إلى كلية مارلبورو، تركت كيت مدرستها الأولى والتحقت بالمدرسة الثانية بسبب تعرضها للتنمر إلا أنها تعرضت للتنمر مرة أخرى أيضًا، ولكنها استطاعت اجتياز اختبار الثانوية بمعدل جيد.

بعدما التحقت كيت بجامعة سانت أندروز مع الأمير وليام تشاركا نفس السكن الجامعي مع مجموعة من الأصدقاء، كما تشاركوا مجموعة من الدورات التدريبية الدراسية مما وضطد العلاقة بينهما، لكنها لم تكن رومانسية في البداية بل كانت كيت على مواعدة مع أحد أصدقائها وكان ويليام مشغولًا بالصحافة، ولكن سرعان ما تطورت العلاقة وأدت إلى زواجهما.

وانجبا ويليام وكيت بعد الزواج كل من الأمير جورج، الأميرة شارلوت، الأمير لويس، واستطاع الزوجان أن يستمرا في زواجهما حتى يومنا هذا منذ زواجهما في 2011، وأطفالهم:

الأمير جورج:

هو الأمير الأول والكفل الأمل للأمير ويليام والأميرة كيت، حيث ولدته الأميرة كيت في تمام الساعة الرابعة والنصف في 22 يوليو 2013، أسمته الأميرة جورج ألكسندر ويعتبر هو الأمير الثاني في ترتيب ولاية العرش البريطاني وذلك بعد الأمير تشارلز وويليام، واهتمت وسائل الإعلام منذ أن عرفت خبر الحمل في متابعة أخبار الولادة.

الأميرة شارلوت:

الابنة الثانية للأمير ويليام والأميرة كيت وهي التي ولدت في 2 مايو عام 2015، وسميت شارلوت إليزابيث ديانا، وولدت في الساعة الثامنة والنصف صباحًا من هذا اليوم في مستشفى سانت ماري، وتعتبر الأميرة هي الحفيدة الخامسة للملكة والثالثة في ترتيب ولاية العرش وذلك بعد ولادتها بعد أخيها الأمير جورج.

الأمير لويس:

لويس أو الأمير لويس آرثر هو الابن الثالث لهما والذي ولد في 23 أبريل عام 2018، وكان ذلك في الساعة الحادية عشرة صباحًا في مستشفى سانت ماري أيضًا ويعتبر الأمير لويس هو الرابع في ولاية العرش بعد الأمير تشارلز والأمير جورج والأمير ويليام والاميرة شارلوت، وتم الإعلان عن حمل الأميرة في لويس في 2017، حيث أنه لا بد من إعلان حمل الأميرة وموعد ولادتها وذلك حسب المراسيم الملكية.