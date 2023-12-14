اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بصندوق النقد

أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء، اختيار السعودية لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، التي تقدم الدعم لمجلس محافظي صندوق النقد الدولي في مجال الرقابة على النظام النقدي والمالي العالمي.

وبهذه المناسبة، أوضح وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان أن اختيار المملكة لرئاسة اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية للفترة 2024-2027 يعكس الثقة في مكانتها القيادية عالميا وإقليميا ودورها المحوري في تعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

يذكر أن اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية تناقش المسائل المتعلقة بتعزيز نمو واستقرار الاقتصاد العالمي، وضمان الاستقرار المالي العالمي، وأصبحت منصة رئيسية لتوفير التوجه الإستراتيجي لعمل وسياسات صندوق النقد الدولي.