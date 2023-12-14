واشنطن: نقدم النصائح لإسرائيل بضرورة حماية المدنيين في قطاع غزة

قال ناثان تك، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "إنه ليس هناك شك في أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من سقوط مدنيين ضحايا في غزة، نحن نتحدث مع إسرائيل بدافع الصداقة، وكل حياة هي غالية، ولكن حماية المدنيين في نفس الوقت ضرورة استراتيجية لإسرائيل".

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من واشنطن مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن "حماس أيضًا تستغل المدنيين وتستخدم المستشفيات وهو موثق بالصوت والصورة، لكننا سنستمر في مباحثاتنا لحث إسرائيل على حماية أكبر للمدنيين".

وتابع أن "الولايات المتحدة تدعم الفلسطينيين، ونجحت في إقناع إسرائيل بدخول المساعدات للقطاع، ونجحت في التوصل إلى هدن، وتصريحات الرئيس جو بايدن لا تعني التدخل في الشأن الإسرائيلي، فإسرائيل من حقها أن تختار قيادتها كما تشاء".

ولفت إلى أن "الولايات المتحدة لا تغضّ الطرف عن الممارسات ضد الإنسانية، وتستعمل تأثيرها لإدخال المساعدات، ونحاول عدم إطالة أمد الحرب ومعنيون بتخفيف معاناة الفلسطينيين".