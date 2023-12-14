الصين وفيتنام تعززان التعاون الدفاعي المشترك

اتفقت الصين وفيتنام الأربعاء، على تعزيز التعاون الدفاعي المشترك بين البلدين.

واتفق الجانبان - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية - على تعزيز التبادلات رفيعة المستوى بين جيشي البلدين، والاستفادة بشكل جيد من قنوات مثل التبادلات الودية في مجال الدفاع عن الحدود، ومشاورات الدفاع والأمن، والخطوط الساخنة بين وزارتي الدفاع في البلدين، وفقا لبيان مشترك صدر خلال زيارة الدولة التي أجراها إلى فيتنام الرئيس الصيني الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، شي جين بينج.

وأكد البيان أن الجانبين سيعملان على مواصلة تعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية، والتدريبات والمناورات المشتركة، والخدمات الطبية والصحية العسكرية، وعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والمجالات الأمنية غير التقليدية.

وذكر البيان أن الجانبين سيواصلان أيضا تعميق التعاون في مجال الدفاع الحدودي، والقيام بدوريات مشتركة في خليج بيبو وزيارات متبادلة للسفن الحربية، وتعميق آليات التعاون والتبادل بين القوات البحرية وخفر السواحل في البلدين.