"الإحصاء الروسية": 7% معدل التضخم السنوي في البلاد

أعلنت هيئة الإحصاء الروسية الحكومية "روستات"، الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي في البلاد خلال العام الجاري بلغت 7.08%.

وأضافت الهيئة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم، أن معدل التضخم في روسيا خلال الفترة (5 - 11) ديسمبر الجاري قد ارتفع بنسبة 0.2%، وذلك بعد أن ارتفع قبل أسبوع واحد خلال الفترة (28 نوفمبر - 4 ديسمبر) 2023 بنسبة 0.12%.

وبحسب "تاس"، فقد ارتفعت أسعار المستهلك في روسيا منذ بداية شهر ديسمبر الجاري بنسبة 0.27%.

وأوضحت "روستات" أن التقييم الأولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا خلال فترة الربع الثالث من عام 2023 قد بلغ 5.5% على أساس سنوي، كما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الربع الثالث حوالي 489.77 مليار دولار أمريكي.