استشهاد 3 فلسطينيين في قصف الحي الشرقي بمدينة جنين

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة الحي الشرقي في جنين، مع تواصل العدوان على المدينة ومخيمها منذ فجر الثلاثاء، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء وفا الفلسطينية.

وأفاد مراسل "وفا"، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بين متوسطة وخطيرة، في قصف من طائرة مسيّرة استهدف مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من المدينة، ليرتفع عدد شهداء العدوان إلى 11.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها عملت على نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفيات.