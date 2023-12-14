ads
الخميس 14 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

استشهاد 3 فلسطينيين في قصف الحي الشرقي بمدينة جنين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين وأصيب ثلاثة آخرون، اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة الحي الشرقي في جنين، مع تواصل العدوان على المدينة ومخيمها منذ فجر الثلاثاء، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء وفا الفلسطينية.

وأفاد مراسل "وفا"، باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بين متوسطة وخطيرة، في قصف من طائرة مسيّرة استهدف مجموعة من المواطنين في الحي الشرقي من المدينة، ليرتفع عدد شهداء العدوان إلى 11.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها عملت على نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفيات.

قصف مدينة جنين عدوان الجيش الإسرائيلي فلسطين استشهاد ثلاثة فلسطينيين إصابات