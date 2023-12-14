بورتو يرافق برشلونة لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بفوز مثير على شاختار

خطف فريق بورتو البرتغالي، بطاقة التأهل الثانية لدور الـ16 من مجموعته بدوري أبطال أوروبا، بعدما انتصر على شاختار دونتسيك الأوكراني بخماسية مقابل ثلاثة أهداف.

وفاز بورتو على شاختار بنتيجة 5-3 في مباراة مثيرة، جمعت بينهما مساء الأربعاء على ملعب الدراجاو، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بتقدم التنانين على الفريق الأوكراني بهدفين مقابل هدف، إذ سجل ويندرسون جالينو الهدفين في الدقيقة 9 و43، بينما أحرز دانيلو سيكان هدف الضيوف في الدقيقة 29.

وفي الشوط الثاني، عزز الإيراني مهدي طارمي تقدم بورتو بهدف ثالث في الدقيقة 62، قبل أن يسجل زميله ستيفن إيوستاكويو هدفًا لفريق شاختار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 72.

واستطاع كيبلير لافيران ليما فيريرا، أن يحرز الهدف الرابع في الدقيقة 75، ثم اتبعه زميله شيكو كونسيساو بهدف خامس في الدقيقة 82، قبل أن يقلص إجوينالدو الفارق لشاختار في الدقيقة 88 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رافق بورتو، برشلونة إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، بعدما ظفر بالبطاقة الثانية من المجموعة من أنياب شاختار، الذي كان يطمح في الفوز للتأهل أيضًا.

وبتلك النتيجة، رفع بورتو رصيده إلى 12 نقطة، في وصافة جدول ترتيب المجموعة الثامنة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، بالتساوي مع برشلونة المتصدر بفارق المواجهات المباشرة، بينما تأهل شاختار إلى الدوري الأوروبي بعدما حل ثالثًا وفي رصيده 9 نقاط.