القناة لتوزيع الكهرباء: إنشاء مركز خدمة عملاء متميز مجهز بأحدث التقنيات

قام المهندس سامي عرفة أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بزيارة مفاجئة إلى هندسة كهرباء الشروق التابعة لقطاع كهرباء العاشر من رمضان والمدن الجديدة، ويأتي ذلك في إطار تطوير لكافة الشبكات والبنية الأساسية بالشركة وإنشاء مركز خدمة عملاء متميزة ومجهزة بأحدث التقنيات والحاسبات والتكنولوجي.

وتفقد خلالها سير العمل بتطوير الهندسة ومركز خدمة العملاء وكذلك تطوير مبنى الهندسة وطالب بأن تكون كافة التشطيبات مطابقة للهوية البصرية كما طالب سيادته بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال خلال شهر من الآن مع ضرورة التشديد على أن تكون مطابقة للمواصفات الفنية العالمية كما طالب بضرورة تجهيز كافة المستلزمات لفرش الهندسة من كافة الأثاثات والأجهزة الكهربائية والحاسبات والتكنولوجيا الحديثة ثم تفقد سيادته شبكة كهرباء المدينة وطالب سيادته أن تكون الشبكة على أحدث المواصفات الفنية والعالمية ولا تتأثر الشبكة بفصل الشتاء.

كما طالب بضرورة سرعة الانتهاء من تركيب كافة العدادات الكودية وفصل التيار الكهربائي عن كل من يستمد التيار الكهربائي بطريقة غير شرعية وضرورة تفعيل دور الضبطية القضائية في مكافحة سرقات التيار حفاظا على أموال الشركة كما طالب سيادته بضرورة سرعة الانتهاء من كافة خطط الإحلال والتجديد والتوسعات والصيانة الأزم.