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الخميس 14 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس الأربعاء، مرتفعًا 6.47 نقاط ليقفل عند مستوى 11401.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

 وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 203 ملايين سهم، سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 135 شركة على تراجع.

 وكانت أسهم شركات الباحة، وسال، ونسيج، والعربية، والمنجم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أيان، وسهل، وأنابيب السعودية، والمراعي، ومجموعة الحكير الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.69% و2.70%.

 فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأمريكانا، وأرامكو السعودية، وشمس، والأصيل، هي الأكثر نشاطًا في الكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وسال، والراجحي، والأهلي، ونسيج هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

 وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 72.30 نقطة ليقفل عند مستوى 23731.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 106 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 4 ملايين سهم.

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