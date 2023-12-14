بورصة المغرب تغلق على ارتفاع

أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها أمس الأربعاء على ارتفاع، مسجلًا مؤشرها الرئيس (مازي) تقدمًا بنسبة 1%، عند 12.115،02 نقطة.

وتقدم مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 1.06 %، ليستقر عند 995،46 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، ارتفاعًا بنسبة 1.04% بمجموع 903،23 نقاط.

وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.99 % بمجموع 11.241،31 نقطة.

وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 279 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 623 مليار درهم مغربي.