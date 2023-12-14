باريس سان جيرمان يتعادل مع بوروسيا دورتموند ويتأهل لدور الـ16 بأبطال أوروبا

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تعادلًا ثمينًا أمام بوروسيا دورتموند الألماني بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وانتهى الشوط الأول بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، في الموقعة الحاسمة بالنسبة إلى الفريق الباريسي.

وفي الشوط الثاني، قص كريم أديمي شريط أهداف اللقاء لصالح الفريق الألماني، في الدقيقة 51 من صناعة نيكلاس فولكروج.

ونجح وارن زائير إيمري في إحراز هدف التعادل للبي إس جي في الدقيقة 56، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

وبهذا التعادل، خطف باريس سان جيرمان بطاقة التأهل الثانية من مجموعة الموت لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بفارق الأهداف عن ميلان الإيطالي، وليرافق بوروسيا دورتموند إلى ثمن النهائي، حيث عبر الأخير دور المجموعات منذ الجولة الماضية.

وبتلك النتيجة، أسدل الستار عن المتأهلين من مجموعة الموت، التي ضمت بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان وميلان ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأصبح ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا، كالتالي.

1- بوروسيا دورتموند 11 نقطة.

2- باريس سان جيرمان 8 نقاط.

3- ميلان 8 نقاط.

4- نيوكاسل 5 نقاط.