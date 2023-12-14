مفوض الأونروا: الفلسطينيون يواجهون أحلك فصل في تاريخهم منذ العام 1948

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أمس الأربعاء، أن أبناء شعبنا في قطاع غزة الذين يتعرّضون لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، "لم يعد لديهم وقت أو خيارات".

وقال خلال المنتدى العالمي للاجئين المنعقد في مدينة جنيف السويسرية، "في مواجهة القصف والحرمان والأمراض، في مساحة ضيقة بشكل متزايد، يواجه (الفلسطينيون) أحلك فصل في تاريخهم منذ العام 1948، مع أنه تاريخ مؤلم".

وشدّد على أنّ الاستجابة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية تعتمد إلى حدّ كبير على قدرات الأونروا، فقد أوضح أنّها "على وشك الانهيار".

وقال لازريني: "نحن بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار للأغراض الإنسانية في غزة وإنهاء الحصار للسماح بدخول المساعدات الكافية. وهنا أرحب بالدعم الساحق من 153 دولة عضو في الأمم المتحدة اعتمادها قرارًا في الجمعية العامة بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية".

وأضاف: "يجب أن نكون قادرين على توفير وتقديم المساعدات الإنسانية بالشكل الذي يجعلها جديرة باسمها. يجب أن يكون الدعم مجديا"، مشيرا إلى أن "اليوم التالي للحرب في غزة سوف يتشكل من خلال كيفية استجابتنا للأزمة الحالية".

وتابع: "ماذا يمكن لـمئة شاحنة أو ما يقرب من هذا العدد يوميا أن تقدم لـ 2.2 مليون شخص؟".

وقال: "لقد استغرقت المناقشات رفيعة المستوى حول عدد الشاحنات يوميا الكثير من الوقت والطاقة لدرجة أنني لم أجد إجابة لأب لخمسة أطفال في رفح سألني كيف يمكنه هو وأطفاله البقاء على قيد الحياة على علبة واحدة من البقوليات لمدة ثلاثة أيام"، مضيفا: "نحن بعيدون جدا عن الاستجابة الإنسانية الكافية".