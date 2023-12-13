تطوارت الحالة الصحية لرئيس نادي النصر

تعرض الدكتور عمرو عبدالحق رئيس مجلس إدارة نادي النصر الرياضي لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، وتم نقله إلى احد المستشفيات من أجل الخضوع لفحوصات وتحاليل للاطمئنان عليه.

وحرص مجلس ادارة النادي على الاطمئنان على عمرو عبدالحق.

وأكد رحيم عبدالحق أن والده دخل الرعاية المركزية ويتماثل للشفاء، حيث تم خضوعه لبعض الفحوصات الطبية للاستقرار على اخر تطورات الحالة الصحية.

وطلب رحيم من الجميع ضرورة الدعاء لوالده للخروج من هذه الوعكة الصحية بسلام.

يذكر أن عمرو عبدالحق أحد رموز الرياضة المصرية ورمز كبير لنادي النصر ويعد صانع النهضة الحقيقة للنادي ونقله لمصاف الأندية الكبيرة وأحدث به طفرة كبيرة على مستوى الانشاءات داخل النادي كذلك على المستوى الرياضي خاصة كرة القدم وصنع للنصر اسم كبير بين الكبار.