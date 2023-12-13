أسقف الأقصر يترأس صلوات جناز راهب بدير الأنبا باخوميوس الشايب.. صور

ترأس نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر وتوابعها والمشرف البابوي علي دير الأنبا باخوميوس الشايب، اليوم الأربعاء، صلوات جناز الأب الراهب تادرس الشايب، والذي وافته المنية خلال الساعات الماضية.

وأقيمت الصلوات في دير الأنبا باخوميوس الشايب بمحافظة الأقصر، بحضور مجمع رهبان الدير، ورهبان دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات، ورهبان دير القديس الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون، وكهنة إيبارشية الأقصر، وأسرة المتنيح الراهب تادرس الشايب وعدد كبير من الشعب القبطي.

ومن جانبه، تقدم نيافة الأنبا يوساب أسقف عام الأقصر والمشرف البابوي للدير، بخالص الشكر للأباء الكهنة ورهبان الأديرة المجاورة المشاركين، وجميع الحضور الذين شاركوا في صلوات الجناز، طالبًا عزاءً سمائيًا لكل محبيه وعارفيه، ولنفسه البارة النياح والراحة والنصيب والميراث في مجمع الأبكار، بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

الأب تادرس

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