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الخميس 14 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعليم الفيوم يحصد مركز ثالث جمهورية فى بطولة التايكوندو.."صور"

الفائزين
الفائزين
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نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بطولة الجمهورية للتايكوندو للمدارس الثانوية بالمركز الأولمبي بالمعادي بالقاهرة.


وشاركت مديرية التربية والتعليم بالفيوم (التربية الرياضية) في بطولة التايكوندو على مستوى الجمهورية. 

وفازت الطالبة ندى أحمد صابر بمدرسة الفنية الجديدة  بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في بطولة التايكوندو وزن ٦٨ كجم.

وفي ذلك تقدمت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتهنئة القلبية الخالصة للطالبة ندى، وذلك لفوزها بمركز متقدم على مستوى الجمهورية.

كما تقدمت برسالة شكر وتقدير لهشام أبو عوف مدير عام إدارة الشئون التنفيذية بالمديرية، والدكتور محمد البشيهي موجة عام التربية الرياضية بالمديرية، وفريق العمل بالتربية الرياضية، والمدرب الكابتن أحمد سيد بسيوني،  والكابتن حسن مشرف الفريق.

 

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