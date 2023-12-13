«البوابة» تشكر فريق عمل تغطية الانتخابات الرئاسية

قدم موقع "البوابة نيوز" تغطية شاملة على مدار الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية 2024، واستطاع صحفيو البوابة الانفراد بلقطات متميزة على مدار أيام التصويت في جميع اللجان العامة والفرعية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وفي غرف عمليات الأجهزة التنفيذية وغرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات والمنظمات المحلية المتابعة لعملية التصويت، وكذلك متابعة فرز الأصوات بعد انتهاء الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.

ونجحت كتيبة "البوابة"، في تقديم تغطية ترضي القاريء وتلبي رغبته في معرفة تفاصيل العملية الانتخابية بالكامل في القاهرة وجميع المحافظات، وهي التغطية التي أشاد بها الجميع، كما نقلت عنا المؤسسات والمنظمات المعنية بمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية، نظرًا للمهنية والدقة في الرصد الموثق بالصور والفيديوهات وتصريحات المصادر الرسمية.

وتقدم "البوابة" التحية والشكر لفريق العمل الذي تابع عملية الانتخابات الرئاسية على الأرض، والفريق التحريري وفريق المونتاج والمصورين، الذين لم يدخروا جهدًا في تقديم أفضل ما لديهم في الحدث الأهم داخل مصر.