"مياه الفيوم": تجميع وتحليل ٣٣٨٧٢ عينة مياه خلال نوفمبر الماضى

صرح المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن قيام قطاع المعامل بالشركة بسحب وتحليل ٣٣٨٧٢ عينة مياه شرب وصرف صحي وصناعي خلال نوفمبر ٢٠٢٣ على النحو التالى:

- ٣٣٣٤٦عينة من المحطات الرئيسية والوحدات المرشحة وشبكات مياه الشرب بجميع أنحاء المحافظة عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات مياه الشرب والإدارة العامة للمعمل المركزى لمياه الشرب والإدارة العامة للجودة وشئون البيئة.



وكذلك سحب ٤٧٦ عينة من دخول وخروج ومراحل معالجة محطات الصرف الصحى عن طريق الإدارة العامة لمعامل محطات الصرف الصحي والإدارة العامة للمعمل المركزي للصرف الصحي، و٥٠ عينة صرف صناعي عن طريق الإدارة العامة للصرف الصناعي.

وأكد "النجار" أن الهدف من تجميع وتحليل عينات مياه الشرب التأكد من جودة مياه الشرب وتقديم كوب ماء نظيف وآمن ومطابق للمواصفات القياسية حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ومطابقة عينات السيب النهائي لمياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة لمتطلبات حماية البيئة لضمان عدم تلوث البيئة.

واضاف، أن قطاع المعامل بالشركة يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لرصد أي متغيرات في جودة المياه،كما يشهد القطاع طفرة كبيرة من التطور سواء كان عن طريق استحداث اجهزه فحص جديدة أو عن طريق تنمية المهارات العلمية والعملية للعاملين بالقطاع.

وأشاد بما حققه قطاع المعامل بالشركة من نجاحات وإنجازات خلال الآونة الأخيرة وحصولهم على أعلى المستويات في مجال جودة ومأمونية مياه الشرب والصرف الصحي والكفاءة العلمية والعملية لجميع العاملين بالقطاع.

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