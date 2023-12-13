لايبزيج يتخطى يونج بويز في دوري أبطال أوروبا

تخطى فريق لايبزيج الألماني، عقبة نظيره يونج بويز السويسري، بالفوز عليه بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب رد بول أرينا، في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

افتتح بنجامين سيسكو التهديف لصالح لايبزيج في الدقيقة 51، ثم تعادل الضيوف عن طريق إبريما كولي في الدقيقة 53، فيما نجح إيميل فورسبيرج في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 56، ليفوز الفريق الألماني بنتيجة 2-1.

وبلغ لايبزيج، دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وصيفًا في المجموعة، وذلك رفقة مانشستر سيتي الإنجليزي.

كما ضمن يونج بويز السويسري، بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، تأهله إلى بطولة الدوري الأوروبي.

وبتلك النتيجة، جاء لايبزيج في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، خلف مانشستر سيتي المتصدر بـ18 نقطة، بينما حل يونج بويز ثالثًا وفي رصيده 4 نقاط، فيما تذيل النجم الأحمر الصربي الترتيب بنقطة وحيدة.