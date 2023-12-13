مانشستر سيتي بالعلامة الكاملة في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزًا خارج الديار بثلاثة أهداف مقابل هدفين على مضيفه النجم الأحمر الصربي، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وتقدم السيتي على النجم الأحمر في الشوط الأول بهدف للا شئ، سجله الشاب ميكا هاميلتون صاحب الـ20 عامًا في الدقيقة 19 من صناعة ماتيوس نونيز.

وفي الشوط الثاني، أضاف أوسكار بوب الهدف الثاني في الدقيقة 62 من صناعة ريكو لويس، قبل أن يقلص هوانج إن بيوم الفارق بهدف في الدقيقة 76.

وعزز كالفن فيليبس تقدم مان سيتي بهدف ثالث في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، ثم أحرز ألكساندير كاتي هدف النجم الأحمر الثاني في الدقيقة 90+1.

وواصل مانشستر سيتي، تحقيق العلامة الكاملة في مجموعته في بطولة دوري أبطال أوروبا، متأهلًا لدور الـ16 على صدارة الترتيب.

وبتلك النتيجة، تصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 18 نقطة، بينما تذيل النجم الأحمر الصربي الترتيب بنقطة وحيدة.