دوري أبطال أوروبا.. بورتو يعتمد على «طارمي» لخطف بطاقة التأهل من شاختار

أعلن سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق بورتو البرتغالي، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة شاختار دونتسيك الأوكراني، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق بورتو، اليوم الأربعاء، نظيره شاختار على ملعب الدراجاو، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويعتمد الفريق البرتغالي على الإيراني مهدي طارمي في قيادة الخط الهجومي، بجانب البرازيلي إيفانيلسون، من أجل خطف بطاقة التأهل الثانية من المجموعة، وذلك على حساب شاختار الذي يطمح في بلوغ دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على حساب خصم الليلة.

تشكيل بورتو لمواجهة شاختار

حراسة المرمى: كوستا

خط الدفاع: سانشيز - كاردوسو - بيبي - سنوسي

خط الوسط: بيبي - فاريلا - إيوستاكويو - جالينو

وفي الهجوم: مهدي طارمي - إيفانيلسون.

ويحتل بورتو، وصافة جدول ترتيب المجموعة الثامنة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 9 نقاط، خلف برشلونة الإسباني المتصدر والذي تأهل إلى دور الستة عشر، وبالتساوي مع شاختار صاحب المركز الثالث في عدد النقاط.