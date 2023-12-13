كريم السادات: نسبة مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية فاقت التوقعات

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، أن نسبة مشاركة المصريين فى الانتخابات الرئاسية فاقت التوقعات، مضيفا " المصريين أبهروا العالم كعادتهم..وأكدو وقوفهم صفا واحد خلف دولتهم"

وأضاف السادات فى بيان له أن هذا المشهد أكد حرص المصريين على رسم مستقبل أفضل لوطنهم ولأولادهم، فضلا عن ارسال رسالة قوية للعالم مفادها أنهم يعملون جيدا كم التحديات والصعوبات التي تحيط بيهم من كل جانب وأنهم بجانب دولتهم وقيادتها ومؤسساتها".

وأشار السادات إلي الدور الذي قام به حزب مستقبل وطن منذ بدء الدعاية الانتخابية ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي رمز النجمة ، حتى توقف الدعاية وحث المواطنين على الدور والمشاركة، منوها أن هذه الانتخابات ستشكل علامة فارقة فى تاريخ الأحزاب السياسية فى مصر.

ووجه عضو مجلس النواب تحية شكر وتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات على الدور الذي قامت به فى اجراء الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والإشراف عليها، موضحا أكدن نزاهته ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع، كما وجه تحية شكر واجلال للقوات المساحة والشرطة على جهودهم فى تأمين العملية الانتخابية.

