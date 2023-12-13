إنشاء لقطات باستخدام الذكاء الاصطناعي.. ميزة جديدة في سناب شات

أضاف سناب شات للتو ميزة ذكاء اصطناعي توليدية أخرى، تتيح لمشتركي "بلس" إنشاء صور باستخدام المطالبات النصية.

في الوقت الحالي، تتيح ميزات سناب شات بلس، ميزات حصرية مثل أيقونات التطبيقات المخصصة وإلقاء نظرة خاطفة وخلفية الدردشة وموضوعات التطبيقات المخصصة وإعادة مشاهدة القصة والمزيد.

وأصبح من الممكن للمستخدمين الآن فتح قائمة الكاميرا في التطبيق بسرعة والنقر على خيار AI في القائمة اليمنى لبدء إنشاء الصور. بمجرد إنشائها، يمكن للمستخدمين تحرير هذه الصور باستخدام عبارات إضافية.

ويمكن للمستخدمين تنزيل هذه الصور ومشاركتها على منصات أخرى. وبالمثل، يمكنهم أيضاً مشاركتها داخل التطبيق. كما حصلت ميزة "دريم"، وهي ميزة سيلفي تعمل بالذكاء الاصطناعي، على تحديث، حيث يمكن للمستخدمين الآن تحويل صورة مع الأصدقاء والعائلة باستخدام سمات محددة.

كما ستقدم سناب شات قريبا عدسات AR يمكنها الاستفادة من شات جي بي تي، حيث يمكن للمطورين إنشاء عدسات AR جديدة باستخدام قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدية لـ “شات جي بي تي”، وفق ما أوردت صحيفة إنديان إكسبرس.