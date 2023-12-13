دوري أبطال أوروبا.. ليفاندوفسكي يقود هجوم برشلونة أمام رويال أنتويرب

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة رويال أنتويرب البلجيكي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره رويال أنتويرب بملعب بوزيلستادسون، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هجوم البلوجرانا، رفقة لامين يامال وفيران توريس، على أن يجلس البرتغالي جواو فيليكس على مقاعد البدلاء.

وضمن برشلونة تأهله إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل مواجهة رويال أنتويرب الليلة.

ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب المجموعة الثامنة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يتذيل رويال أنتويرب الترتيب بلا نقاط.

تشكيل برشلونة لمواجهة رويال أنتويرب

حراسة المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: هيكتور فورت - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجي روبيرتو - أوريل روميو - فيرمن لوبيز

وفي الهجوم: لامين يامال - روبرت ليفاندوفسكي - فيران توريس.