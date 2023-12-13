مانشستر سيتي بالشباب يتقدم على النجم الأحمر في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على مضيفه النجم الأحمر الصربي، بهدف للا شئ في الشوط الأول من المباراة، التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب راجكو ميتيتش، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وبالرغم أن السيتي يخوض المباراة ضد النجم الأحمر، بالبدلاء والشباب إلا أنه يتقدم بهدف في الشوط الأول.

وأحرز الشاب ميكا هاميلتون صاحب الـ20 عامًا، هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة 19 من صناعة ماتيوس نونيز.

وحسم مان سيتي تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا منذ جولتين، ولذلك دفع الإسباني بيب جوارديولا باللاعبين الاحتياط.

ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، بينما يتذيل النجم الأحمر الترتيب بنقطة وحيدة.