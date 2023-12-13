نتنياهو يعلق على مقتل 10 جنود وضباط إسرائيليين في غزة

وصف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، مقتل 10 جنود وضباط من جيش الاحتلال الإسرائيلي في حي الشجاعية علي يد كتائب القسام شرقي غزة، بالأمر "القاسي والصعب".

وقال نتنياهو في محادثة مع اللواء 460 من سلاح المدرعات الإسرائيلي الذي يقاتل في غزة: "يوم قاس وصعب، قلوبنا مع الذين سقطوا وعائلاتهم ولكن سنستمر في الحرب حتى النهاية ولن يوقفنا شيء حتى الضغوط الدولية، حتى تحقيق النصر ولا شيء أقل من ذلك".

وأضاف: "أريدكم أن تنقلوا لباقي الجنود أننا سنستمر حتى النهاية، حتى النصر وتدمير حماس. لا ينبغي أن يكون هناك شك في هذا وأريد أن تصل هذه الرسالة إلى كل جندي وجندية".

وأعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، عن مقتل 8 ضباط في كمين نصبته "كتائب القسام" بحي الشجاعية شمال القطاع أمس الثلاثاء، بينهم قائد الكتيبة 13 في لواء جولاني.

وهذا أكبر عدد من القتلى تعلن عنه إسرائيل خلال يوم واحد، ما يرفع حصيلة خسائر جيشها منذ الـ 7 من أكتوبر إلى 444 جنديا وضابطا.