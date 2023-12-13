موقف محمد صلاح مفاجأة.. قائمة ليفربول لمواجهة جيلواز بالدوري الأوروبي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أونيون سان جيلواز البلجيكي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

ويحل فريق ليفربول، غدًا الخميس، ضيفًا على نظيره أونيون سان جيلواز بملعب كونستنت فاندن ستوك، على أن ينطلق اللقاء قي الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

وشهدت قائمة الريدز لمواجهة جيلواز، مفاجأة من العيار الثقيل من جانب كلوب، وذلك باستبعاد محمد صلاح عن المباراة.

واختار كلوب 23 لاعبًا للسفر إلى بلجيكا، ليس بينهم صلاح، والثلاثي، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، وأليسون بيكر.

وتأهل ليفربول إلى دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي، حيث حسم تأهله منذ الجولة الماضية، وبالتالي، فضل المدرب الألماني إراحة بعض اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح.

ووصل محمد صلاح إلى للهدف رقم 200 مع ليفربول في جميع المسابقات، ليصبح خامس لاعب في تاريخ النادي يصل إلى هذا الرقم.

كما بات محمد صلاح، عاشر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز في التاريخ بـ150 هدفًا بالتساوي مع نجم ليفربول ومانشستر يونايتد السابق مايكل أوين، وذلك بعدما أحرز هدف التعادل لفريقه مع كريستال بالاس، السبت الماضي.

قائمة ليفربول لمواجهة سان جيلواز

حراسة المرمى: كاوميهين كيليهير – مارسيلو بيتالوجا – فابيان مروزيك.

خط الدفاع: جو جوميز – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيمكاس – كوانساه – كونور برادلي – لوك شامبرز – كالوم سكانلون.

خط الوسط: واتارو إيندو – دومينيك تسوبوسلاي – كورتيس جونز – هارفي إيليوت – ريان جرافنبيرش – جيمس ماكونيل – توماس هيل.

وفي الهجوم: لويس دياز – داروين نونيز – كودي جاكبو – بين دوك – كايد جوردون – جيمس كوماس.

ويتصدر ليفربول، جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات بطولة الدوري الأوروبي برصيد 12 نقطة، بينما يأتي أونيون سان جيلواز في المركز الثالث وفي رصيده 5 نقاط.