أول "خوذة لقراءة الأفكار" تترجم الموجات الدماغية إلى كلمات

قام العلماء بتطوير أول جهاز ذكاء اصطناعي في العالم لقراءة الأفكار، والذي يترجم الموجات الدماغية إلى نص قابل للقراءة.

ويعمل الجهاز باستخدام خوذة مغطاة بمستشعر تراقب نشاطا كهربائيا محددا في الدماغ أثناء تفكير مستخدميها ، وتحولها إلى كلمات. وابتكر فريق من جامعة التكنولوجيا في سيدني هذه التقنية الثورية، وقال الفريق إنها يمكن أن تحدث تطور في رعاية المرضى الذين فقدوا القدرة على النطق بسبب السكتة الدماغية أو الشلل.

ويظهر مقطع فيديو توضيحي شخصا يفكر في جملة معروضة على الشاشة، ثم يتحول بعد ذلك إلى ما فك تشفيره نموذج الذكاء الاصطناعي، وكانت النتائج متطابقة تماما تقريبا.

ويعتقد الفريق أن الابتكار سيسمح بالتحكم السهل في الأجهزة، مثل الأطراف الإلكترونية والروبوتات، مما يسمح للبشر بإعطاء التوجيهات بمجرد التفكير فيها. وقال الباحث الرئيسي البروفيسور سي تي لين: "يمثل هذا البحث جهدا رائدا في ترجمة موجات EEG الخام مباشرة إلى اللغة، مما يمثل تقدما كبيرا في هذا المجال".

وأضاف لين "لقد كنا أول من قام بدمج تقنيات التشفير المنفصلة في عملية الترجمة من الدماغ إلى النص، مما يقدم نهجا مبتكرا لفك التشفير العصبي. إن التكامل مع نماذج اللغة الكبيرة يفتح أيضاً آفاقاً جديدة في علم الأعصاب والذكاء الاصطناعي".

ولاختبار التكنولوجيا، أجرى لين وفريقه تجارب مع 29 مشاركا عُرضت عليهم جملة أو عبارة على الشاشة وكان عليهم التفكير في قراءتها. ثم عرض نموذج الذكاء الاصطناعي ما ترجمه من الموجات الدماغية للموضوع.

وأشار الفريق إلى أن درجة دقة الترجمة تبلغ حاليا حوالي 40 بالمائة، لكنه يواصل عمله لتقوية هذه النسبة إلى 90 بالمائة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.