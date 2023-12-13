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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تعرف على أسعار تذاكر حفل آمال ماهر في رأس السنة

آمال ماهر
آمال ماهر
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تحتفل المطربة آمال ماهر برأس السنة مع جمهورها يوم 29 من ديسمبر الجاري بحفل غنائي تقدم خلاله باقة من أجمل ما غنت.

وتقدم آمال خلال الحفل بعض الأغنيات التي كرر الجمهور طلبها منها عبر الصفحات الرسمية للفنانة على منصات التواصل الاجتماعي، ومن المقرر إقامة الحفل بمسرح تياترو، في مول أركان بمنطقة الشيخ زايد.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 5 فئات  1250، 1400، 1550، 1850، 2500 جنيه مصري ونوهت الشركة المنظمة إلى أن الأبواب مفتوحة أمام الجمهور من الساعة السادسة، وتُغلق من الساعة الثامنة، على أن يبدأ الحفل من الساعة التاسعة مساء.

امال ماهر حفل تذاكر رأس السنة