برلماني: القضية الفلسطينية خلقت حالة وعي لدى المصريين.. فيديو

علق النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، على نجاح انتخابات الرئاسة 2024.

وأكد درويش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة هو مشهد مفرح ومتوقع وغير مفاجئ؛ لأنه من بداية الانتخابات كان هناك حالة زخم كبيرة.

وأضاف درويش أن المصريين خاصة الشباب كان لديهم إرادة ووعي سياسي؛ بعد التحديات التي عاصروها خاصة القضية الفلسطينية، منوها أن لجان الوافدين ومشاركة الشباب في الانتخابات كانت الحصان الأسود لهذا الماراثون السياسي الأهم.

وقال : «تمكين ذوي الإعاقة السمعية والبصرية في الانتخابات ساهم في مشاركتهم بنسبة كبيرة بسبب التسهيلات التي قدمتها الوطنية للانتخابات».

وعلق النائب البرلماني: «الانتخابات الرئاسية أخرست الألسنة المعادية للدولة، وعلينا استثمار الشباب والسماح لهم بالمشاركة السياسية، في ظل الزخم التي تشهده الدولة بالمناخ الديمقراطي».

وتابع: «الإقبال الجماهيري الذي رأيناه كان بسبب الشفافية والتغطية الإعلامية الجيدة لهذه الانتخابات».