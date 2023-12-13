المعارضة الإسرائيلية تهاجم نتنياهو: خطر للغاية ولا يمكن أن يستمر في القيادة

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، مساء اليوم الأربعاء، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقال إن "لا أحد في العالم يعتقد أنه يجب تسليم غزة للرئيس الفلسطيني محمود عباس في اليوم التالي بعد الحرب، وأن نتنياهو "يخترع الجدل قصدا".

وفي سلسلة تغريدات كتبها عبر حسابه على منصة "إكس"، قال لابيد: نتنياهو يفعل ما كان يفعله طوال حياته: التحريض والكذب وإنتاج الكراهية.

وأضاف: هو الآن يفعل ذلك فقط في خضم حرب مريرة، حيث يُقتل الجنود كل يوم، ولم يتعلم شيئا من السابع من أكتوبر، ولم تغيره الكارثة.

وواصل هجومه: نتنياهو غير قادر على الاعتراف بذنبه، لا يمكن لهذا الرجل أن يستمر في القيادة، إنه خطر للغاية.