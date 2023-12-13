الدنمارك تعتزم تقديم حزمة دعم لأوكرانيا بقيمة مليار يورو

أعلنت حكومة الدنمارك اليوم الأربعاء اعتزامها تقديم حزمة دعم جديدة لأوكرانيا بقيمة مليار يورو.

وقالت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن في مؤتمر صحفي في أوسلو إنها ستعرض حزمة الدعم الجديدة أمام برلمان البلاد غدا الخميس، وذلك حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الإنجليزية.

ويأتي الإعلان بالتزامن مع اجتماع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع قادة دول الشمال (البلدان النوردية) في العاصمة النرويجية أوسلو في إطار مساعيه للحصول على مزيد من الدعم المالي للمجهود الحربي لبلاده.

يشار إلى أن الدنمارك قدمت حتى الآن حوالي 2.8 مليار يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، و378 مليون يورو أخرى في مجال الدعم الإنساني، وذلك منذ بدء الحرب مع روسيا في فبراير من العام الماضي.