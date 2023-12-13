رئيس جامعة المنوفية يلتقي وفد بنك الإمارات دبي لبحث سبل التعاون المشترك

التقي الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وفد بنك الإمارات دبي الوطني، لبحث أوجه التعاون المشترك بحضور الدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية .

أكد الدكتور أحمد القاصد أن هذا اللقاء يعد جزءا من دور الجامعة في التأكيد على التزامها بسياسات الشمول المالي التي تنتهجها الدولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي

وأضاف القاصد أن بنك الإمارات دبي الوطني قدم العديد من الإنجازات في الإمارات ومصر والعديد من الدول علي مدار ٥٠ عاما وهو أحد البنوك الرائدة في في مجال الخدمات المصرفية، مشيرا إلي أهمية التعاون بين البنك والجامعة في مجال تدريب الشباب والطلاب وخدمة المجتمع ، لافتا إلي ان الجامعة تسعى من خلال التعاون المشترك بين كافة الجهات بالمحافظة إلي تقديم الدعم للطلاب ومساعدة الخريجين في الحصول علي فرص عمل مناسبة .

استعرض وفد البنك الخدمات التي يقدمها البنك للأفراد والشباب وفرص التدريب المتاحة لديه ،والخدمات البنكية المتاحة للطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة، كما اشادوا بدور الجامعة كبيت خبرة بالمحافظة في النهوض بالمجتمع المحيط بها .

ضم وفد البنك اشرف انطون رئيس القطاع الحكومي والاستراتيجيات البنكية بنك وشيماء محمد علي مدير علاقات العملاء للجهات الحكوميه -المركز الرئيسى القاهره واحمد سامى مدير فرع بنك الإمارات دبي الوطني فرع المنوفيه ،وحسام الفقى مدير علاقات العملاء للجهات الحكومية.