دوري أبطال أوروبا.. مانشستر سيتي بالبدلاء أمام النجم الأحمر

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة النجم الأحمر الصربي، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحل فريق مانشستر سيتي، اليوم الأربعاء، ضيفًا على نظيره النجم الأحمر بملعب راجكو ميتيتش، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويدخل السيتي، المباراة بتشكيل مكون من العناصر الاحتياطية، حيث دفع جوارديولا بالبدلاء أمام النجم الأحمر، بعدما حسم تأهله إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا منذ جولتين.

ويتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة، بينما يتذيل النجم الأحمر الترتيب بنقطة وحيدة.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة النجم الأحمر

حراسة المرمى: ستيفان أورتيجا

خط الدفاع: ميكا هاميلتون - مانويل أكانجي - جون ستونز - سيرجيو جوميز

خط الوسط: كالفين فيليبس - ماتيو كوفاسيتش - ماتيوس نونيز

وفي الهجوم: ريكو لويس - جاك جريليش - أوسكار بوب.