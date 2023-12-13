مطربة مغربية: انتخابات الرئاسة مرحلة مهمة لمسيرة التطور في مصر

هنأت المطربة المغربية إحسان إكتو، الشعب المصري بمناسبة انتهاء عملية التصويت في انتخابات الرئاسة ، واصفة إياها بأنها كانت بمثابة عرس ديمقراطي وتُمثل مرحلة جديدة ومهمة من مسيرة التطور والتنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

وأشادت إكتو خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "العربية"، بسير عملية الانتخابات، على مدار ثلاثة أيام، مؤكدة أنها اتسمت بالحيادية والنزاهة والإقبال غير المسبوق من قبل الناخبين.

وأوضحت أن الشعب المصري دائمًا يُلبي نداء الوطن، وظهر ذلك في نسبة المشاركة الكثيفة، وهذا النجاح مهم للشعب المصري في هذه المرحلة، ونحن دائمًا نقف مع مصر في كل اللحظات المهمة.

وتابعت إكتو : “أبهرني حماس وفرحة المصريين بسبب التنظيم وسهولة التصويت في لجان الاقتراع.. ولفت انتباهنا حماس المصريين ومشاركتهم في العملية الانتخابية، لضمان تحقيق التنمية المستدامة في نهاية الأمر.. ورايتهم يلوحون بأعلام مصر.. كان هذا أمر رائع للغاية”.