الليلة.. صدام قوي بين الزمالك والمصري البورسعيدي في الدوري

يلتقي فريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة معتمد جمال، مساء اليوم الخميس، مع فريق المصري البورسعيدي، باستاد برج العرب في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.

يدخل الزمالك لقاء اليوم في المركز العاشر لجدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 11 نقطة من خوض 7 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، وخسر مباراتين، وسجل لاعبو الزمالك في 7 مباريات، 14 هدفا، ودخل مرمى الفريق 9 أهداف.

أما فريق المصري البورسعيدي فيأتي في المركز التاسع لجدول الترتيب برصيد 12 نقطة من خوض 7 مباريات.

واختار معتمد جمال قائمة لمباراة اليوم ضمت كل من :

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدي" الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم :سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

بينما يغيب عن الزمالك كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وأحمد فتوح لأسباب فنية، ومحمود علاء وحسام عبدالمجيد ومصطفي شلبي للإصابة .