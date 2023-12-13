محافظ أسوان: استكمال أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية باعتمادات 131.5 مليون جنيه

واصلت الأجهزة المعنية جهودها لتنفيذ المشروع القومى لتطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى هذا الشأن أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه جارٍ استكمال خطط التطوير والتجميل والرصف للحفاظ على البانوراما الجمالية التى يتم تنفيذها، ولتكون عاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية فى أبهى صورها أمام المواطنين ولإستقبال ضيوف وزائرى المحافظة.

ولفت إلى أنه تم تكليف مسئولى مديرية الطرق بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمدن المحافظة من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة.

من جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل بمحافظة أسوان أنه بناء على تعليمات المحافظ يتم مواصلة تنفيذ الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 ، التى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه حيث تضمنت رصف إمتداد الكورنيش من ميدان مجدى يعقوب مروراً بالكاتدرائية حتى مبنى الإذاعة والتليفزيون ومكتبة مصر العامة بطول ١ كم وبعرض متوسط ١٥ متر ، وبتكلفة ٤ ملايين جنيه حيث شملت الأعمال تنفيذ أعمال الأسفلت والبلاك أنترولوك ، والأرصفة والبلدورات.

أوضح أنه تم بالتوازى تنفيذ أعمال الرصف بشارع المطار بطول 700 م2 ، وبعرض 8 أمتار وبتكلفة مليون جنيه ، وهو الذى يتكامل مع تنفيذ أعمال التخطيط والأمن والسلامة للشوارع الرئيسية والداخلية.

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