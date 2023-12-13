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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المصري البورسعيدي ينهي استعداداته لمواجهة الزمالك غدًا بالدوري

تدريبات المصري
تدريبات المصري
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ينهي الفريق الأول لكرة القدم في النادي المصري البورسعيدي اليوم الأربعاء تحضيراته استعدادًا للمواجهة القوية التي يخوضها ضد الزمالك في دوري نايل.

ويواجه المصري البورسعيدي في تمام الساعة السابعة من مساء غدًا الخميس، الزمالك في المواجهة المثيرة التي تجمع بين الفريقين على أرض استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة دوري نايل.

وحقق المصري البورسعيدي في آخر مباراة له في دوري نايل الفوز على إنبي، بهدفين مقابل واحد، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة ببطولة دوري نايل.

ويتواجد المصري البورسعيدي حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب دوري نايل برصيد  12 نقطة بعد خوض 7 مباريات حيث حقق الفوز في 4 مواجهات وتعادل في 4.

ويدخل المصري البورسعيدي مباراة غدًا الخميس ضد الزمالك بحثًا عن الفوز الخامس في دوري نايل والتقدم في جدول الرتيب والابتعاد عن مراكز الخطر في جدول الترتيب.

المصري البورسعيدي الزمالك برج العرب دوري نايل جدول الترتيب