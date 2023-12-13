مرموش خارج قائمة آينتراخت فرانكفورت لمواجهة أبردين في دوري المؤتمر

أعلن دينو توبمولر، المدير الفني لفريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، الذي يضم بين صفوفه النجم المصري عمر مرموش، قائمة اللاعبين المستدعاة لخوض مواجهة أبردين الإسكتلندي، التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحل فريق آينتراخت فرانفكورت، غدًا الخميس، على نظيره أبردين بملعب بيتودري، في لقاء ينطلق في الثامنة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

وخرج مرموش من قائمة الفريق الألماني، التي تواجه أبردين، بعد غيابه عن مران النسور، اليوم الأربعاء؛ بسبب المرض.

وغاب عمر مرموش عن تدريبات فرانفكورت، بسبب إصابته بنزلة برد، ليغيب عن مباراة آينتراخت فرانفكورت وأبردين، لأول مرة في الموسم الجاري 2023-2024.

ويقدم عمر مرموش مستويات رائعة بالموسم الحالي مع آينتراخت فرانكفورت، حيث يتصدر ترتيب هدافي الفريق في جميع المسابقات بعد وصوله مؤخرًا إلى 12 هدفًا سجلها في 24 مباراة شارك بها.

وسجل عمر مرموش هدفًا وصنع 2 آخرين في المباراة التي فاز بها آينتراخت فرانكفورت على بايرن ميونخ بنتيجة 5-1، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الألماني.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت، وصافة جدول ترتيب المجموعة السابعة من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 9 نقاط، خلف باوك اليوناني المتصدر بـ13 نقطة.