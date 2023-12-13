وزير العدل الفلسطيني: قرار وقف إطلاق النار في غزة جاء بعد إخفاق مجلس الأمن في القيام بمهامه

وزير العدل الفلسطيني، قال وزير العدل الفلسطيني محمد فهد الشلالدة، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار ملزم للجميع، ويتماشى مع المواد الأساسية للمنظمة الدولية.

وتابع «الشلالدة» بأن المطلوب أن يكون مجلس الأمن مساندا لقرار الجمعية العامة بوقف إطلاق النار في غزة، قرار الجمعية العامة يلزم المجتمع الدولي بالعمل من أجل مواجهة انتهاكات إسرائيل.

وأوضح وزير العدل الفلسطيني، أن فشل مجلس الأمن في القيام بمسؤولياته يمثل إخفاقا للمجتمع للدولي، وقرار الجمعية العامة لوقف إطلاق النار في غزة جاء بعد إخفاق مجلس الأمن في القيام بمهامه.