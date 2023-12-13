محافظ جنوب سيناء ورئيس جهاز التعمير يتفقدان مزرعة 30 يونيه

تفقد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، اليوم الأربعاء، المزرعة النموذجية (مركز 30- 6) في العاصمة طور سيناء، التي جرى إنشاؤها على ثلاث مراحل بمساحة إجمالية ١٢٠ فدان وتحتوي على أشجار نخيل بارحي (٤٠٠٠ نخلة) على مساحة ٣٧ فدان كما تضم احواض تخزين مياه استراتيجية يتم الاستفادة منها في الاستزراع السمكي بعدد ١٦ حوض وعدد ٣٠ صوبة زراعية تبلغ مساحة الصوبة ١ فدان خضروات وعدد ٤ تكعيبة عنب على مساحة ٢٠ فدان بالإضافة إلى مشتل زراعي.

كما أكد رئيس الجهاز المركز للتعمير، أن القيادة السياسية تولى اهتماماً بالغاً بتنمية وتعمير سيناء من خلال التوسع في استصلاح الأراضي الزراعية وان الجهاز يقوم بتنفيذ مزارع نموذجية من خلال مشروع التنمية المتكاملة لأهالي سيناء بتجمعات جنوب وشمال سيناء تهدف إلى خلق مجتمعات زراعية وتنموية باعتبارها بعد استراتيجي للدولة المصرية يمكن من خلاله الاستفادة من الطاقات البشرية في أغراض التنمية وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص عمل

وأوضح أنه يتم استخدام أساليب الزراعة والري الحديثة لترشيد المياه وتعظيم العائد من الانتاج.

وشهد محافظ جنوب سيناء ورئيس الجهاز المركزي للتعمير، موسم جمع الأسماك ، وأشار المحافظ الى أن انتاج الأسماك من المزرعة يجرى توزيعه من خلال المنافذ المنتشرة على مستوى المدينة بسعر الكيلو 55 جنيهًا، مثمنًا الدور الذي يقوم به جهاز التعمير في المحافظة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى

وأعرب عن سعادته لما يقوم به الجهاز من مشروعات أسهمت فى إحداث طفرة تنموية كبيرة على أرض جنوب سيناء.

كما تفقد المحافظ ورئيس الجهاز المركزي للتعمير الإسكان البدوي بقرية الوادي التابعة للعاصمة طور سيناء وتبلغ مساحة المنزل 120 متر مربعًا، ويضم غرفتين، وصالة، وحمام، وحوش لتربية الأغنام والماعز، ويتوسع جهاز تعمير سيناء يتوسع في إنشاء المنازل البدوية لخدمة بدو جنوب سيناء. ويعد الإسكان البدوي فاخر، ويجري تشطيبه أي أن الوحدة تعد "كومبوند" على أعلى مستوى.

inbound9123540679163035327

inbound9194429734700247874

inbound5684468815810993021

inbound6783220726352346553

inbound8034772751910664937