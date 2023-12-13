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الأربعاء 13 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

« ڤودافون مصر» الأكثر انتشارًا في تقديم خدمات تقنية الجيل الخامس 5G بالعالم

فودافون
فودافون
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أعلنت شركة ڤودافون مصر عن إتاحة خدمات التجوال بتقنية الجيل الخامس 5G في عدة دول حول العالم، في إطار استراتيجيتها الرائدة لتقديم أحدث التقنيات في مجال الاتصالات والبيانات، لتصبح الشركة الأكثر انتشارًا في تقديم خدمات الجيل الخامس، التي تتميز بالسرعات الفائقة لخدمات البيانات، والاتصالات المستقرة، والتغطية الشبكية الواسعة، مما يتيح اتصالات فائقة الأداء ودعماً للتطبيقات المتقدمة، وهو ما يعزز تجربة تكنولوجية فريدة للمستخدم، والاستفادة من التقنيات المتطورة التي تقدمها الشركة، انطلاقًا من إيمانها بأهمية مواكبة التطور المستمر، والابتكار في تقديم خدمات متنوعة بأسعار تنافسية  تلبي احتياجات جميع العملاء.

ومن ضمن الدول التي يمكن لعملاء ڤودافون مصر استخدام تقنيات 5G فيها  أثناء التجوال دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية، والمملكة السعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، والولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وأستراليا، وتركيا، وسويسرا، والنمسا،  وبلجيكا، وسلوفاكيا، والفلبين، وبلغاريا، وسنغافورة، ولوكسمبورج، في إطار التزام الشركة بتقديم أفضل الحلول التكنولوجية لعملائها على مستوى العالم،  بما يساهم في تعزيز التواصل الرقمي وتحفيز الابتكار.

ڤودافون مصر خدمات التجوال تقنية الجيل الخامس 5G